Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A. D. yönetimindeki otomobil, Seyran Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki F. G. yaralandı.
Yaralılar, Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Karaman Trafik Kazası
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