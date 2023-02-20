Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Havza'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı
Samsun'un Havza ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
İsmail Bektaş, Ankara Samsun karayolu Teşvikiye Kavşağı'nda refüjde yaralı şahin buldu.
Bektaş, yaralı ve bitkin haldeki şahini Havza Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimine teslim etti.
Burada yapılan ilk tedavi ve bakımın ardından Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edilen şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Etiketler: Samsun Doğal Yaşam
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