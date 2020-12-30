Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da gün doğumu
[tekirdağ ]
Tekirdağ'da gün doğumu açıkta bekleyen gemiler ve martılarla güzel görüntüler oluşturdu.
Tekirdağ'da gün doğumu açıkta bekleyen gemiler ve martılarla güzel görüntüler oluşturdu.
[Tekirdağ'da gün doğumu açıkta bekleyen gemiler ve martılarla güzel görüntüler oluşturdu.]
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