Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da dur ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru yaralandı.
Malkara yolundaki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan 59 FA 266 plakalı otomobilin sürücüsü A.U.K. (20), aracıyla trafik polisi Y.K'ye çarparak kaçtı.
Yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince kısa süre sonra Zafer Mahallesi'nde yakalanan A.U.K, sağlık kontrolünün ardından Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin, arabasının muayenesi olmadığı için polisin "dur" ihtarına uymadığı öğrenildi.
Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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