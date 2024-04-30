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Güncel
AA 30.04.2024 21:23

Tekirdağ'da DSİ yatırımları devam ediyor

DSİ Genel Müdürlüğünce Tekirdağ'da 2 barajın yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tekirdağ'da DSİ yatırımları devam ediyor

DSİ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Tekirdağ'da 21 yılda 86 tesis ile 7 milyar 389 milyon 194 bin 839 lira yatırım yapıldığını belirtti.

Tekirdağ'da yapılan çalışmalarla 37 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldığını aktaran Balta, şunları kaydetti:

"​​​​​​​​​​​​​​Tekirdağ'ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 2 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 19 Milyon 810 metreküp su depolanmasını hedefliyoruz. Tekirdağ'da 21 yılda 3 baraj, 4 gölet ve 2 yeraltı depolaması inşa ettik. Türkiye Yüzyılı idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Tekirdağ'da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 59 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezinde 40 yerleşim yeri ve 61 bin 730 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 7 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyoruz."

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