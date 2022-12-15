İnönü Mahallesi eski belediye meydanındaki ağaca bir kadının çıktığını gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin kadını ikna çalışması sonuç vermeyince, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ağacın altında güvenlik amacıyla branda açtı. Bu arada zabıta ekipleri de kadını iknaya çalıştı.

Ekiplerin yoğun ikna çalışması sonucu bulunduğu yerden indirilen A.Ö'nün, bir müteahhit tarafından dolandırıldığını iddia ederek, tepki amacıyla ağaca çıktığını söylediği öğrenildi.