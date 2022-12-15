Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına karşı sürdürdüğü çalışma kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı.
Operasyonda R.Ç. ile M.E. gözaltına alındı.
Evdeki aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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