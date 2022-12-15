Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında A.Y. ve R.A'yı takibe aldı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüpheliyi Akbez Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaparken yakaladı.
Zanlıların üst aramasında 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen A.Y. ve R.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
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