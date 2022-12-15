Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli’de kaçak içki denetimi
[Fotograf: AA]
Kırklareli’de polis ekiplerince içkili eğlence mekanlarına gerçekleştirilen denetim sonucu 22 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde içkili eğlence mekanları denetlendi.
Yapılan denetimlerde, Ö.Ö. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı iş yerinde, çeşitli markalarda, üzerindeki TAPDK bandrolü koparılmış vaziyette toplam 22 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Kırklareli
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