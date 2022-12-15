Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Gaziantep PKK/YPG Terör Örgütü
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