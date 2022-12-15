İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 aydır süren çalışmaların sonucunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyona, özel harekat polislerinin de olduğu 1960 personel, helikopter, 2 insansız hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Ekipler, 135 adrese düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 137 şüpheliden 131'ini gözaltına aldı.

Adreslerde yüklü miktarda uyuşturucu ile 86 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, uyuşturucu şüphelilerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 131 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.