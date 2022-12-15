Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 09:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da zehir taciri 2 şüpheli tutuklandı
Hatay’ın Hassa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Akbez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmasında 2 şüpheliyi tespit etti.
Şüpheliler A.Y. ve R.A'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirleyen ekipler onları suçüstü operasyonla yakaladı.
Yakalanan şüphelilerden bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmada ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde jandarma 2 ayda 101 alkollü sürücüye ceza uyguladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz