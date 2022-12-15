İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Akbez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmasında 2 şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler A.Y. ve R.A'nin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirleyen ekipler onları suçüstü operasyonla yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.