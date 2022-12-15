Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 07:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
M.N.E'nin kullandığı otomobil, İğdir Mahallesi dört yol kavşak mevkiinde yoldan çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan M.E, H.E. ve G.E. Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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