Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 06:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Çorum'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
E.S. idaresindeki otomobil, Akşemseddin Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Sariye Ceylan'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
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