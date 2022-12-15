Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 06:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Parlakdemir, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl karayolu 35'nci kilometresinde meydana geldi.
Yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Parlakdemir’e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Parlakdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Parlakdemir'in cansız bendeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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