Vucic, başkent Belgrad'da, son günlerde Kosova ile yaşanan gerginliği görüşmek üzere AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vucic, Lajcak ve Escobar ile "dürüst ve doğru" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Lajcak da sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeyi değerlendirerek, "Misyonuma bugün Vucic ile görüşerek Belgrad'da devam ettim. Barikatların kaldırılması ve gerginliğin düşürülmesi için bulunacak siyasi çözüm üzerine açık ve dürüst bir konuşma yaptık. O da (Vucic) durumun ciddiyetinin farkında." ifadelerini kullandı.

Escobar ise Sırbistan'ın Kosova'ya güvenlik güçlerini konuşlandırmasına karşı olduklarını belirterek, "Bu, sorunu askeri hale getirmek olur. Bizler diyalogdan yanayız. Barikatların, kuranlar tarafından barış içerisinde kaldırılması ve onların da endişelerine kulak vermek gerekir." diye konuştu.

Bu arada, Lajcak ve Escobar dün Kosova'nın başkenti Priştine'de gerginliğin düşürülmesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirmişti.

Kosova ve Sırbistan gerginliği

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Kosova'nın, seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla ülkenin kuzeyindeki yoğun Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini artırması ise iki ülkenin karşılıklı gerilmesine neden olmuştu.

Kuzeyde yaşanan olayların ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, erken yerel seçimlerin Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuş ancak bu karar bölgedeki gerginliği düşürmemişti.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosovalı Sırplar ülkenin kuzeyine barikatlar kurmuş, AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) gece devriyesi sırasında saldırıya uğradığını savunmuştu.

AB, NATO ve ABD Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısında bulunuyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​​​​​​​​