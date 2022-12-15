Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda Derince ve Gebze ilçelerinde 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 gram metamfetamin, 141 gram bonzai, 2 bin 490 lira, uyuşturucu madde içmeye yarayan aparat, tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K, Y.E. ve M.H. tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu
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