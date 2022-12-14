Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 109 litre sahte içki ele geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 109 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki olduğu tespit edilen A.D'ye ait adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, şişelenmiş durumda 109 litre sahte içki ele geçirildi, A.D. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Kaçak İçki
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