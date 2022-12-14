Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da antika değerinde para çaldığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir iş yerinden antika değerindeki banknot ve metal paraları çaldığı suçlamasıyla yakalanan kişi cezaevine gönderildi.
Camikebir Mahallesi'nde M.K'ye ait veteriner hekim kliniğinin deposundan 445 adet metal, 10 adet banknot antika değerindeki paraların çalındığı şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çalışma sonucu gözaltına alınan N.A, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Aydın
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