Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 06:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bağcılar Mahallesi 1235'nci Sokak'ta sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, refüje çarparak karşı şeride geçti.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ö.D. yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çarpmanın etkisiyle otomobilden yola saçılan yakıtı temizledi.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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