Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de hafif ticari araçların çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Edirne'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
R.K'nin kullandığı hafif ticari araç, Kocasinan Mahallesi'nde S.U. idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
Yola savrulan araçlara çarpmamak için manevra yapan A.G'nin kullandığı otomobil de bariyerlere çarptı.
Kazada R.K'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan G.D. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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