Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de piyasaya sahte içki sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde operasyon düzenledi.
Ekipler 3 ev, 2 iş yeri ve 6 araçta yaptıkları aramalarda 112 litre sahte içki, sahte alkol yapımında kullanılan 250 şişe aroma ile 111 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
Piyasaya sahte alkol sürmeye hazırlandıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Bu kişilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Etiketler: Eskişehir
Son Haberler
- 14:16
- 14:07
- 14:02
- 13:58
- 14:09
Sıradaki Haber
Hatay'da uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz