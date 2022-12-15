İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde operasyon düzenledi.

Ekipler 3 ev, 2 iş yeri ve 6 araçta yaptıkları aramalarda 112 litre sahte içki, sahte alkol yapımında kullanılan 250 şişe aroma ile 111 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Piyasaya sahte alkol sürmeye hazırlandıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Bu kişilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.