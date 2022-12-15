Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da "Silindir Operasyonu"nda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
[Fotograf: AA]
Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan "Silindir Operasyonu" kapsamında Bolu'da gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 6 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalanan M.Ö., H.M. ve K.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Silahlı yağma" suçundan gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö. ve H.M. sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı, K.Ç. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Bolu
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