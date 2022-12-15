İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 6 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalanan M.Ö., H.M. ve K.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Silahlı yağma" suçundan gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö. ve H.M. sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı, K.Ç. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. ​​​​​​​