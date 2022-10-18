TÜBİTAK tarafından desteklenen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün projesi kapsamında oluşturulan ceviz bahçesinde hasat gerçekleştirildi.

Mevcut bahçenin büyük emeklerle tesis edildiğini belirten Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Üretim ve İşletme Başkanı Ahmet Semih Yaşasın, bu yıl hasattan 6 ton verim beklediklerini söyledi.

Tarımsal üretimin yapılmasını teşvik etmek amacıyla ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Yaşasın, 2015 yılında 15 dekar alanda oluşturulan bahçenin daha sonra 18 dekara çıkarıldığını anlattı.

Her yıl daha fazla verim aldıklarını söyleyen Yaşasın, "2015 yılında ceviz bahçemizi tesis ettik. Bu bizim 4'üncü verim yılımız. İlk senesinde 250 kilogramla başladığımız verime, 2'inci senesinde bin 800 kilogram, 3'ncü senesinde 3 bin 200 kilograma kadar çıktık. Bu sene hasattan beklentimiz yaklaşık 6 ton civarında" dedi.