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Güncel
AA 16.05.2024 10:21

Tekirdağ'da bisikletli kazalarına dikkat çekmek için "sessiz sürüş" düzenlendi

Tekirdağ'da bisikletlilerin yaralandığı ve hayatını kaybettiği kazalara dikkat çekmek amacıyla "sessiz sürüş" etkinliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da bisikletli kazalarına dikkat çekmek için "sessiz sürüş" düzenlendi

Sahil dolgu alanda toplanan bisikletçiler, bisikletlerine "trafikte sağ şerit yasal hakkımız", "bisikletime çarparsan ölürüm" ve "sadece araba senin, yollar hepimizin" yazılı notlar astı.

10 kilometrelik bisiklet turu, Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde sona erdi.

Etkinliği düzenleyen Ertan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletçilerin de yollarda hakkının olduğunu herkese göstermek istediklerini söyledi.

Bisikletle yaşadıkları kazalarda hayatını kaybedenleri her zaman anmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Yaşanan kazaların önlenmesini istiyoruz. Bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bisikletin de bir taşıt olduğunu, yollarda hakkımız olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Tekirdağ'da bisikletli kazalarına dikkat çekmek için "sessiz sürüş" düzenlendi

Tura katılan Kemal Tunalı ise sessiz sürüşle bisikletçilerin sesi olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Trafikte sadece dört tekerli araçların olmadığını belirten Tunalı, "Bisikletçiler de bu yolların bir parçası. Sürücülerin bizlere karşı daha temkinli olmalarını istiyoruz. Bize bir araç çarptığında çok büyük yaralanmalara neden oluyor." diye konuştu.

Erdem Gülerser de farkındalık için pedal çevirdiklerini, herkesin bisikletlilere karşı duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

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