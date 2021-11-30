İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile ilçelerde suç önleme ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen hafta yaptıkları operasyonlar kapsamında 20 tabanca ve 2 bin 770 narkotik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 202 kişi emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 55'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.