İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Sağlık Mahallesi'nde biri iş yeri 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 800 gümüş ve bakır sikke, 11 harita, çok sayıda obje, dedektör ve dedektör aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.E. ve A.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.