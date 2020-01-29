İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Birçok ilçede akşam saatlerinde başlayan yağış, mesai bitişinin de etkisiyle trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu etkili oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre şu dakikalarda trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.