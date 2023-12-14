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Güncel
İHA 14.12.2023 10:36

Tekirdağ'da 143 şişe kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gümrük kaçağı 143 şişe alkol ele geçirildi.

Tekirdağ'da 143 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kapaklı ilçesinde 2 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramalarda; 143 adet farklı marka ve ebatlarda şişe içerisinde gümrük kaçağı/sahte bandrollü alkollü içki, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 41 adet farklı ebatlarda fişek, 1 adet ruhsatsız havalı tüfek ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.

Tekirdağ'da 143 şişe kaçak içki ele geçirildi

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