Tekirdağ'da 143 şişe kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kapaklı ilçesinde 2 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramalarda; 143 adet farklı marka ve ebatlarda şişe içerisinde gümrük kaçağı/sahte bandrollü alkollü içki, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 41 adet farklı ebatlarda fişek, 1 adet ruhsatsız havalı tüfek ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.