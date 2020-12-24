Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ ve Edirne'de sahte içki operasyonları: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki yapımında kullanılan 96 litre etil alkol, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'ndeki bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 96 litre etil alkol ile 243 şişe aroma ve esans ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uzunköprü ilçesinde 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada, bidonlarda 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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