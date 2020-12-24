Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da alınan bilgiye göre, Osman Yıltaş idaresindeki 12 AV 669 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır Silvan kara yolu Bağpınar Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ve 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
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