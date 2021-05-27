Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bin 985 cep telefonu ve 13 cins köpek yavrusu ile çok miktarda kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, İstanbul ve Edirne'de belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 28 adreste yaptıkları aramada, bin 829 elektronik sigara, 5 bin 835 elektronik sigara kiti, 3 bin elektronik sigara likiti, bin 200 kilogram nargile tütünü, bin 985 cep telefonu ve 13 cins köpek yavrusu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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