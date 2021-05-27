Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, İstanbul ve Edirne'de belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 28 adreste yaptıkları aramada, bin 829 elektronik sigara, 5 bin 835 elektronik sigara kiti, 3 bin elektronik sigara likiti, bin 200 kilogram nargile tütünü, bin 985 cep telefonu ve 13 cins köpek yavrusu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.