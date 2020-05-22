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Tekelti Dağı’nda bahar, kartpostallık manzaralar oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Dağcılık sporunun vazgeçilmez merkezlerinden Tekelti Dağı, bahar çiçekleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 550 metre yüksekliğindeki dağda bahar, tüm güzellikleriyle yaşanıyor.
Çiçeklerle renklenen arazilerin, görünüşü ve ihtişamıyla göz kamaştıran Tekelti Dağı'yla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor.
Yurdun tırmanış açısından en zorlu dağları arasında yer alan Tekelti Dağı ve dağın eteğindeki yaylalar seyrine doyumsuz güzellikler sergiliyor.
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