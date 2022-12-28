Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tedavisi tamamlanan yaban keçisi yeniden özgür
Muş'un Varto ilçesinde kurtlar tarafından saldırıya uğrayan ve arka bacaklarından ağır yaralanan dağ keçisi, yapılan tedavisinin ardından yaşam alanına bırakıldı.
Geçtiğimiz hafta Varto kırsalında kurtların saldırısına uğrayan dağ keçisi, merada otlayan koyun sürüsü sayesinde hayatta kaldı. Çobanın yoğun çabası ile köy merkezine ulaştırılan yaralı dağ keçisi, vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Köye gelen ekipler tarafından Tarihi Murat Köprüsü'ndeki hayvanat bahçesine götürülen dağ keçisi, burada veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.
Tedavisi tamamlanan yaban keçisi DKMP ekipleri tarafından yeniden yaşam alanına bırakıldı.
Etiketler: Muş
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