Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da öldürülen Türk gencin cenazesi Trabzon'da toprağa verildi
[Fotograf: AA]
Fransa'da okuldan eve dönerken başından vurularak hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Akın Genç'in cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Aulnay-sous-Bois'da 15 Aralık'ta, okuldan eve dönerken başından vurularak yaşamını yitiren Akın Genç'in cenazesi, uçakla memleketi Trabzon'a getirildi.
Çaykara ilçesine bağlı Köknar Mahallesi'ne getirilen Genç'in cenazesi, Köknar Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Genç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve vatandaşlar katıldı.
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