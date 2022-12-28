Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de şarampole savrulan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole savrulan panelvandaki 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hakan Altıok Köz idaresindeki panelvan, Kocabaş Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.
Şarampole savrulduktan sonra toprak yığınına çarparak duran aracı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Panelvanda sıkışan sürücü ile yanındaki Ali Efendi Köz ve Metin Hasret Köz, itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Metin Hasret Köz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Denizli
Son Haberler
- 17:28
- 17:20
- 17:14
- 17:13
- 17:07
Sıradaki Haber
Evinden 750 kilometre uzakta trafik cezası yedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz