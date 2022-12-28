Zabıta ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi alkol satışı yapılan yerlerde kaçak içki, zincir marketlerde de raf etiket fiyatı ve kasa fiyatı konusunda denetim yaptı.

Denetimde alkol satışı yapan işletme sahiplerine sahte içki konusunda uyarıda bulunuldu.

Ayrıca vatandaşların sağlığının korunması için gıda satışı yapılan iş yerlerinde de denetim yapıldı.

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık"

Midyat Belediyesi Zabıta Amiri Barış Özsunar, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla yılbaşı öncesinde denetimleri artırdıklarını söyledi.

İlçe genelinde faaliyet sürdüren otel, restoran, kafe, eğlence merkezleri, marketlerde yaptıkları denetimlerde hem ürünlerde hem de hijyen konularında kontrol yaptıklarını ifade eden Özsunar, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını söyledi.