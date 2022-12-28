Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te sis etkili oluyor
Karabük'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle jandarma ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte sisin etkisini akşam saatlerine kadar sürdürmesi bekleniyor.
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