Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen 9 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan yabancı uyruklu 9 kişinin Suriye'de bulundukları sürede terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu ve kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığını tespit etti.
Sabah saatlerinde belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımı ile operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 9 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan 9 kişi emniyete götürüldü.
Etiketler: DEAŞ Kayseri Terörle Mücadele
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