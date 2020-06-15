Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 ay önce Koyulhisar ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunan karacayı, tedavisi için Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesine götürdü.

Burada tedavisi tamamlanan karaca, kente getirilerek doğal ortamına bırakıldı.