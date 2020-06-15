Haber Giriş: Kaynak: AA
Bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, A.H'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin Pınar Mahallesi'nde evine düzenlenen operasyonda bahçeye ekilmiş 151 kök Hint keneviri ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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