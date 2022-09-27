Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 14:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tavşanlı'da park halindeki otomobil alev aldı
[Fotograf: İHA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yanan araç kısa sürede söndürüldü.
Çukurköy Mahallesi Kütahya Yolu üzeri 3. kilometrede A.K. isimli vatandaşa ait otomobil park halinde iken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç sahibinin durumu fark ederek 112 Acil servise bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile araç yangını kısa sürede söndürüldü.
Etiketler: Yangın
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