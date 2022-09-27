Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 13:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şifa kaynağı pekmezler kaynamaya başladı
[Fotograf: İHA]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki evlerde şifa kaynağı pekmezler tencerelerde kaynamaya başladı.
Sarıgöl ve çevresinde her yıl güz aylarında kışın tüketilmek için hazırlanan pekmezler evlerin bahçelerinde kurulan kazanlarda kaynama başladı.
Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümleriyle ünlü ilçede pekmez için hummalı çalışma başladı.
Sarıgöl'ün bağlarından özenle seçilen üzümler evlerde gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonrası hazırlanan pekmezler kış aylarında tüketilmek üzere kilerlerdeki yerini almaya başladı.
Etiketler: Manisa
Son Haberler
- 14:38
- 14:25
- 14:14
- 14:19
- 14:07
Sıradaki Haber
TOKİ başvuruları ne zamana kadar sürecek? e-Devlet TOKİ sosyal konut başvurusu...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz