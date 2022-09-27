Sarıgöl ve çevresinde her yıl güz aylarında kışın tüketilmek için hazırlanan pekmezler evlerin bahçelerinde kurulan kazanlarda kaynama başladı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümleriyle ünlü ilçede pekmez için hummalı çalışma başladı.

Sarıgöl'ün bağlarından özenle seçilen üzümler evlerde gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonrası hazırlanan pekmezler kış aylarında tüketilmek üzere kilerlerdeki yerini almaya başladı.