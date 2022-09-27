Iğdır Kamp ve Doğa Yürüyüşü Kulübü, ilkokul öğrencilerini doğayla tanıştırıp farkındalık oluşturmak amacıyla "Çöpünüzü Değil Ayak İzinizi Bırakın" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda kentteki ilkokul öğrencilerini doğayla buluşturmaya başlayan kulüp üyeleri, farklı okullarda eğitim gören çocuklarla öğretmenleri eşliğinde tatil günlerinde kırsala gidiyor.

Doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, çevredeki çöpleri topladıktan sonra çadır kampı kurup çeşitli oyunlar oynuyor.

Projeyle, çocukların örgün eğitimlerinin yanında çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

"Farkındalık yaratmak istiyoruz"

Kulüp başkanı Murat Akay, doğanın temiz tutulmasıyla ilgili farkındalık yaratmak ve bu konuda çocukları eğitmek istediklerini söyledi.

Projenin öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Akay, "Kırsal alanlarda güzel yerleri keşfedip çocuklarımızı bu alanlarda doğayla buluşturuyoruz. İlerleyen günlerde yapacağımız birçok aktivitenin içerisinde de çocuklarımıza temel kampçılık, doğa yürüyüşü gibi eğitimler vereceğiz" dedi.