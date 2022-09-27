Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalandı
Düzce'de piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı. Şüphelinin aracında ve üst aramasında 194 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakaladı.
Zanlının aracında ve üst aramasında 194 adet 100 liralık sahte banknot ve sahtecilikten elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Sahte Para Kaçakçılık
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