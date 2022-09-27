Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonun çarpması sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'de bir hafriyat kamyonunun çarpıp savurması sonucu refüje çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale-İzmir kara yolunda Cihat M'nin kullandığı otomobile, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen bir hafriyat kamyonu çarptı.
Bir süre kamyonun önünde sürüklenen otomobil refüje çarpıp ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir
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