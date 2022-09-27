Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişinin, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Olayın ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu "kan gütme saiki ile kasten adam öldürme" suçunu işledikleri tespit edilen 7 zanlı, ekiplerce gözaltına alındı, olayda kullanılan tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.