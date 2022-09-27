Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Malatya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya Elazığ kara yolu Kale ilçesi Kıyıcak Mahallesi mevkiinde E.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrildi.
Kazada, yaralanan E.A, F.A, ve A.A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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