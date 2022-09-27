Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Sivas'ta çarpışan iki otomobilden birinin köprü boşluğundan demiryolu kenarına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.Y, yönetimindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Otogar Köprüsü'nde aynı yönde ilerleyen O.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle O.K'nin kullandığı otomobil köprü boşluğundan demiryolu kenarına düştü.
Sürücüler ile O.K'nin aracında bulunan O.Y, yaralandı.
Yaralılar, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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