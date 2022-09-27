Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaralı bulunan Çayır Delicesi tedavi altına alındı
[Fotograf: AA]
Ardahan'da arazide yaralı bulunan Çayır Delicesi kuşu, tedavi altına alındı.
Çıldır ilçesi Aşık Şenlik bölgesinde, yaralı bir Çayır Delicesi kuşu bulan vatandaşlar, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaralı kuşu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Tedavisi yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yapan Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine götürülen kuş, kontrolleri ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Etiketler: Ardahan
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